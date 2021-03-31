Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, kazanarak devam etmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, kazanarak devam etmek istiyor

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, kazanarak devam etmek istiyor

TFF 1. Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, "Kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak zorundayız. Geldiğimiz noktayı daha yukarılara taşımak istiyoruz.

32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı

TFF 1. Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, "Kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak zorundayız. Geldiğimiz noktayı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Özköylü, yaptığı açıklamada, moralli girdikleri milli maç arasını verimli bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Sakatlığı bulunan oyuncuların yavaş yavaş düzeldiğini kaydeden Özköylü, şöyle konuştu:

"Denizlispor ile oynadığımız hazırlık karşılaşması süre alamayan oyuncularımızın maç ritmini artırmak açısından iyi oldu. O müsabakada forma giyenler iyi bir performans ortaya koydu. Kaliteli oyunculara sahibiz, fiziksel ve taktiksel olarak da her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Son 7 hafta çok zorlu geçecek."

Özköylü, önlerinde Bursaspor karşılaşması olduğunu belirterek, "Bütün dikkatimizi o maça vermiş durumdayız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyunun her dakikasında maçın içinde olan ve iyi sonuçlar alan ekiple karşılaşacağız. Kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak zorundayız. Geldiğimiz noktayı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin milli takımında Kovid-19 testi pozitif çıkan Andre Poko'nun karantina ve tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye geleceğini kaydeden Özköylü, Gençer Cansev ve Harun Alpsoy'un takımla çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Türkan Şoray Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, kazanarak devam etmek istiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 15:40:49. #1.14#
title