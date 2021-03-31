Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, kazanarak devam etmek istiyor

TFF 1. Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, "Kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak zorundayız. Geldiğimiz noktayı daha yukarılara taşımak istiyoruz.

TFF 1. Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, "Kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak zorundayız. Geldiğimiz noktayı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Özköylü, yaptığı açıklamada, moralli girdikleri milli maç arasını verimli bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Sakatlığı bulunan oyuncuların yavaş yavaş düzeldiğini kaydeden Özköylü, şöyle konuştu:

"Denizlispor ile oynadığımız hazırlık karşılaşması süre alamayan oyuncularımızın maç ritmini artırmak açısından iyi oldu. O müsabakada forma giyenler iyi bir performans ortaya koydu. Kaliteli oyunculara sahibiz, fiziksel ve taktiksel olarak da her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Son 7 hafta çok zorlu geçecek."

Özköylü, önlerinde Bursaspor karşılaşması olduğunu belirterek, "Bütün dikkatimizi o maça vermiş durumdayız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyunun her dakikasında maçın içinde olan ve iyi sonuçlar alan ekiple karşılaşacağız. Kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak zorundayız. Geldiğimiz noktayı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin milli takımında Kovid-19 testi pozitif çıkan Andre Poko'nun karantina ve tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye geleceğini kaydeden Özköylü, Gençer Cansev ve Harun Alpsoy'un takımla çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz