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Hamit Yıldız, Hatayspor, Altay, Spor

Altay, Süper Lig aşkına pes etmiyor

TFF 1. Lig'de Hatayspor maçına odaklanan Altay'da tecrübeli stoper Hamit Yıldız ve takım kaptanı Özgür Özkaya, tüm camiayı salı günü Doğanlar Stadı'na davet etti.

08.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:25
Altay, Süper Lig aşkına pes etmiyor

TFF 1. Lig'de Hatayspor maçına odaklanan Altay'da tecrübeli stoper Hamit Yıldız ve takım kaptanı Özgür Özkaya, tüm camiayı salı günü Doğanlar Stadı'na davet etti. Siyah-beyazlı kulüp, Hatayspor karşılaşmasında kadın taraftarlar için bilet fiyatını 1 TL olarak belirledi.


Altay'ın devre arasında kadrosuna kattığı başarılı stoper Hamit Yıldız, 3 puan hedeflenen Menemen maçında alınan beraberlik sonrası tüm takımın büyük üzüntü yaşadığını belirterek, kalan 8 haftada camianın da desteğiyle iyi sonuçlar alıp bir üst lig hedefini gerçekleştireceklerini kaydetti. Ligde alınan diğer sonuçlar sonrası play-off ve zirve takibinde şanslarının azalmadığına dikkat çeken Yıldız, "Menemen maçında 2 puan kaybımız var ancak zirve iddiası taşıyan ekiplerin birbiriyle oynadığı haftanın genelinde beraberlikler öne çıktı. Zirve takibimiz son düdüğe kadar sürecek. Final niteliğinde son 8 hafta kaldı, bunun bilincindeyiz. Beklentimiz tüm camiamızın desteğini Salı günü Hatayspor karşısında yanımızda hissetmek. Biz de büyük taraftarımız için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Pes etmek yok, biz bitti demeden bitmeyecek diyoruz. Altay'da geçirdiğim kısa sürede taraftarımızın başarı için ne kadar istekli ve inatçı olduğunu hissettim. Salı günü dolu tribünler önünde yeni bir başlangıç yapacağız'" dedi.


"Süper Lig hedefimiz sürüyor"


Siyah-beyazlıların takım kaptanı Özgür Özkaya ise, "Kazanmamız gereken Menemen deplasmanında 2 puan kaybımız var ancak alınan 1 puan da çok değerli. Hatay maçında muhtemel bir galibiyet, Menemen'den alınan puanı daha kıymetli kılacak. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Önemli bir yola girdik. Asırlık bir camianın yıllar sonra Süper Lig'e çıkması için mücadele misyonunu üstlenmiş bir kadro olduğumuzun bilincindeyiz. Camiamızın beklentileri yüksek ve bunda haklılar. Hatay maçında tribünleri şampiyonluk havasında kenetlenmiş görmek istiyoruz. Bu saatten sonra geri dönüşümüz yok, bu yola baş koyduk. Motive olduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok. Büyük Altay'ı Süper Lig'e yükseltmek için elimizden geleni sahaya yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.


Kadın taraftarlara 8 Mart jesti


İlk etapta 10.000 kart hedefiyle camiada Passolig seferberliği başlatan Özgür Ekmekçioğlu yönetimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Hatayspor maçında kadın taraftarlar için bilet fiyatlarını her tribünde 1 TL olarak belirledi. Salı günü saat 16.30'da oynanacak müsabakada diğer biletler ise; numaralı 10 TL, maraton 5 TL, öğrenci (her tribün için) 3 TL, misafir 6.5 TL'den satışa sunulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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