Altay - Osmanlıspor maçının ardından - Altay - Osmanlıspor maçının ardından TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti.

- Altay - Osmanlıspor maçının ardından

İZMİR - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay, sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'u konuk ettiği maçta rakibini 3-0 mağlup eden Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak cezası nedeniyle maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılmadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Sebahattin Yenilmez, çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz sadece maçı kazanmadık oyunu da kazandık. Bu bizim için daha değerli. Oyun gücü varsa skor geliyor. Biz bu oyunu ve skoru aldığımız sürece Altay'ı hedefi olan bir üst lige taşımak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

Siyah-beyazlı ekibi Süper Lig'e çıkartacaklarına inandıklarını ifade eden Yenilmez, "Play-off mu olur doğrudan mı olur onu önümüzdeki haftalar belirleyecek. Ligin boyu çok kısaldı. Artık kazanıp beklemekten başka şansımız yok" diye konuştu.

Osmanlıspor cephesi

İyi başladıkları maçı kötü tamamladıklarını kaydeden Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş ise, "Çok genç bir takımımız var. Pandemi sürecince çok fazla çalışamadık. Bunun da yansımalarını gördük. Puanlar almamız gerek maçlardan puansız dönmek bizi üzüyor. Ligin son haftaları yaklaştı. Kurtulma şansımızı zora soktuk. Matematiksel şansımız devam edene kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA