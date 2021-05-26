Altay nerenin takımı? Altay hangi ilin takımı?

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay, Altınordu'yu 1-0 yenerek Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Peki, Altay hangi ilin takımı? Altay nerenin takımı?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Play-Off finalinde, 89. dakikada Marco Paixao'nun golüyle Altay, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi. Altay nerenin takımı? Altay hangi ilin takımı?

ALTAY HANGİ İLİN TAKIMI?

Kuruluş: 16 Ocak 1914

Altay Spor Kulübü, 16 Ocak 1914'te İzmir'de Altay İdman Yurdu adıyla kurulan, özellikle futbol dalında etkinlik gösteren spor kulübüdür.

Altay, 16 Ocak 1914'te Altay İdman Yurdu adı altında kurulmuştur. O devirde; İzmir'de Rum, Ermeni ve İtalyanların etkisi önemli bir sorundu. Devrin Valisi Rahmi Bey, Vasıf Çınar Bey ile Necati Beye "Şark İdadisi" isminde bir okul açtırdı. Amaç, Rumların ve diğer azınlığın etkinliğini kırmaktı. Bu amaç uğruna 16 Ocak 1914 yılında Altay İdman Yurdu sportif faaliyetlere başladı. Yunan, Ermeni ve İtalyan takımlarıyla yaptığı maçlarda başarılı sonuçlar aldı.

Görsel: @altaysporkulubu