Altay - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de maçlar bugün oynanıyor. Bugün 19. haftanın maçlarının devamı oynanacak . Bugün oynanacak maçlardan birisi Altay - İstanbulspor maçıdır. Peki Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altay - İstanbulspor maçıdır. Peki Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Altay - İstanbulspor maçı 1 Şubat 2021 Salı günü (bugün akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Altay - İstanbulspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Altay Alsancak Stadı, İzmir'de oynanacak.

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

CİHAN AYDIN(Hakem)

ATA YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)

SEYFETTİN ÜNAL(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET ALİ METOĞLU(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

ERSEL KILIÇ(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)