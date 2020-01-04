Altay'ın listesindeki Tolgahan ve Oğuz el yaktı

04.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:45

TFF 1. Lig takımlarından Altay'da yönetimin transfer listesinde yer alan Yukatel Denizlispor'dan kaleci Tolgahan Acar'ın transferi, tecrübeli kalecinin yüksek fiyat istemesi nedeniyle gerçekleşmedi. Denizlispor'da forma şansı bulamayan Tolgahan, İzmir ekibinden 1.5 yıllık anlaşma için 3 milyon TL talep etti. Ara transfer döneminde maliyeti uygun isimlerle anlaşmayı planlayan Altay, kaleci transferini rafa kaldırdı. Siyah-beyazlılar ilk etapta stoper, kanat ve orta sahaya oyuncu alacak.

Altay, dün Denizlispor'da kadro dışı bırakılan stoper Oğuz Yılmaz'a da talip oldu. Denizlispor'un Oğuz için 1.5 milyon TL bonservis bedeli istemesi üzerine siyah-beyazlılar, bu transferden de vazgeçti.Öte yandan teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla ön libero Deniz, sol kanat Oğuz Han ve orta saha oyuncusu Tatos'la yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, bugün Antalya'da kampa girdi. İzmir temsilcisi kampta 10 Ocak'ta Galatasaray'la 11 Ocak'ta ise yabancı bir takımla iki hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: DHA

- İzmir