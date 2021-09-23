Altay'ın konuğu Beşiktaş

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

SÜPER Lig'de son 2 maçında Göztepe ve Çaykur Rize spor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Altay, 1 hafta içinde oynanacak 3'üncü karşılaşmada yarın evinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçın biletleri güney ve kuzey kale arkası 50, maraton tribünü 100, numaralı tribün 750, VIP tribün 1500 TL'den satışa çıktı. Altaylı taraftarlar numaralı ve VIP tribünü hariç biletleri kısa sürede tüketti. Beşiktaş taraftarı ise koronavirüs pandemisi kuralları gereği stadyuma alınmayacak.

İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Rodriguez, Eren ve Rayan görev alamayacak. Pinares'in oynamasının zor olduğu, Poko'nun ise forma giyebileceği öğrenildi. Beşiktaş'ta ise Vida, N'Koudou, Necip, Mehmet, Ghezzal, Welinton ve Batshuayi sakatlıkları nedeniyle, Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Teixeira'nın durumu belirsiz. İki takım Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Ligde 6 karşılaşma sonunda Altay, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan toplarken, Beşiktaş 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdırdı.

Başkan Ekmekçioğlu, Erhan Çelenk'i Beşiktaş maçından önce ödüllendireceklerini, kulüp genelinde bir ödül sistemi ile Fair-Play'i destekleyip bunu ülke geneline yayacaklarını söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri