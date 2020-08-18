Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın transferi için uğraş verdiği Ricardo Quaresma'nın Boavista ile anlaştığı ve ülkesi Portekiz'e geri döneceği iddia edilmişti. 36 yaşındaki yıldız isim, çıkan haberleri yalanladı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve son olarak Türkiye'de Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Boavista'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı.36 yaşındaki oyuncunun, 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia ediliyordu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın da ilgilendiği Quaresma, haberi yapan Portekiz Gazetesi Ojogo'ya tepki gösterdi.

"PUSULAYA İHTİYACI VAR"

Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Ojogo'nun bir pusulaya ihtiyacı var. Ben sadece ailemle tatil yapmak için Portekiz'deyim. Bir dahaki sefere haberi yayınlamadan önce, doğruluğunu bana sormayı unutmayın. Taraftarları kandırmaya gerek yok" dedi.

Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona, Inter, Chelsea gibi takımlarda da oynadı. Sağ kanat oyuncusu, milli takımı ile 80 maça çıktı ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Quaresma, daha önce Portekiz'de Sporting Lizbon ve Porto'nun formalarını terletti.