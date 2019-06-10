Altay'ın aklı Kenan'da kaldı
SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Altay, geçen sezon devre arasında talip olduğu Gazişehir Gaziantepli sağ kanat oyuncusu Kenan Özer'i yeniden gündemine aldı.
SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Altay, geçen sezon devre arasında talip olduğu Gazişehir Gaziantepli sağ kanat oyuncusu Kenan Özer'i yeniden gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kenan, Ankaragücü'nden ayrılarak Gaziantep ekibiyle anlaşmıştı. Gazişehir Gaziantep'le Play-Off'tan Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan tecrübeli futbolcunun kulübünden ayrılması halinde İzmir ekibi transfer için devreye girmeyi planlıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın 32 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği ifade edildi.
- İzmir
Kaynak: DHA
YORUMLAR