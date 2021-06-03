Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor
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Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor

Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

YENİ sezonda İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek Altay ile 1'inci Lig'de yer alacak Altınordu arasında yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı'nda söz sahibi olmak için yaşanan gerginlik devam ediyor.

YENİ sezonda İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek Altay ile 1'inci Lig'de yer alacak Altınordu arasında yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı'nda söz sahibi olmak için yaşanan gerginlik devam ediyor. Geçen hafta İstanbul'daki TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde karşı karşıya gelen iki İzmir ekibinden Altay'ın 1-0'lık galibiyetle adını Süper Lig'e yazdırmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Alsancak Stadı Altay'ındır" tezahüratları yaparken, Altınordu yönetimi, "İzmir Alsancak Stadı" vurgusunu ön plana çıkarıyor. 

Son olarak Altaylı taraftarlar şampiyonluk sonrası stadın çatısına dev bir Altay bayrağı asarken, Altaylı bazı fanatiklerin şampiyonluk kutlamalarında Alsancak'taki Sait Altınordu Heykeli'ne zarar verdiği iddia edildi. Heykelin üzerinde yer alan Altınordu armasının meşale yakılarak kullanılmaz hale getirildiği ileri sürüldü. Arma daha sonra Altınordu tarafından yenilendi. Altınordu cephesinden ise geçtiğimiz günlerde, "İzmir'in iki köklü kulübü Altınordu FK ve Altay SK'nın geçmişten bugüne birlikte kullanmış olduğu İzmir Alsancak Stadyumu yenileniyor" mesajı verildi.

 


Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor
Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor
Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor
Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor
Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor
Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor
Altay ile Altınordu arasında Alsancak Stadı gerginliği sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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