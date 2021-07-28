Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti

Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2 yeni ekibini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Altay, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 2 yeni ekibini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Altay, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Ligin iki yeni ekibi Altay ile Giresunspor, yeni sezon öncesinde Erzurum'da karşı karşıya geldi. 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, 44 yıl sonra Süper Lig'e 'Merhaba' diyen Giresunspor'u farklı yendi: 3-0. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 7 numaralı sahada oynanan karşılaşmada İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri; 16'ncı dakikada Kappel, 52'nci dakikada Deniz Kadah ve 56'ncı dakikada Eren Erdoğan kaydetti. Mustafa Denizli'nin öğrencileri ilk hazırlık maçında gösterdiği performansla Süper Lig öncesinde ümit verdi. 

- Erzurum

Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 19:30:52. #1.14#

title