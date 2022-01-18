Altay, Fenerbahçe maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, Fenerbahçe maçına hazır

Altay, Fenerbahçe maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Altay, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Altay maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının 'Ahmet Çalık Sezonu' olarak oynatılmasını kararlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırdı.

 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Dünyanın en zengin kulübü, Attila Szalai için devrede

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Dünyanın en zengin kulübü, Attila Szalai için devrede
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kutlu Aktaş, Fenerbahçe, Altay, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title