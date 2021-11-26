Altay, Emre Belözoğlu'na "Dur" dedi! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Altay'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Turuncu-lacivertliler, 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Emre Belözoğlu yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı.
Emre Belözoğlu yönetiminde ligde fırtınalar estiren Başakşehir'e, Altay"Dur" dedi. Mustafa Denizli'nin öğrencileri, turuncu-lacivertlilerle golsüz berabere kaldı.
ALTAY'IN KAZANAMAMA SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyeti serisi sona eren Başakşehir, 22 puanla 7. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 7 maça çıkan Altay ise 17 puanla 11. sırada yer buldu. Medipol Başakşehir, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Altay ise Galatasaray'a konuk olacak.
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