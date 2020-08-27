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Altay cephesinden Ricardo Quaresma açıklaması: Yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum

Ricardo Quaresma'nın Altay'a olası transferi hakkında konuşan Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadeleriyle taraftarları heyecanlandırdı.

Altay cephesinden Ricardo Quaresma açıklaması: Yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum
27.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:46

Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formalarını giyen Ricardo Quaresma'nın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu. Türkiye'de kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak Portekizli yıldız için Altay cephesinden önemli açıklama geldi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Ricardo Quaresma transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu İzmir'i sevdi, görüşmeler de olumlu geçti. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

QUARESMA İZMİR'DE

Quaresma, geçtiğimiz günlerde Altay ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İzmir'e gitmişti.

4 GOL KAYDETTİ

Son olarak Kasımpaşa'da oynanan Quaresma, İstanbul temsilcisiyle Süper Lig'de 26 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

Kaynak: Hürriyet

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