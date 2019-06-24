Altay'dan, İzmir'e birlik çağrısı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzmir'in sporda yakaladığı birlikteliğin sürmesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, İzmir'in futbolda yakaladığı sinerjiyi kentin tüm dinamikleriyle arttırarak sürdürmesi gerektiğini söyledi. 7 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig'e dönen ve geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu İzmir futboluna yeni bir soluk getirdiklerini, ancak Altay'ın Süper Lig yolunda sadece taraftar ve camia desteğiyle değil, kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle hedefe ulaşabileceğini kaydetti. Bu durumun tüm kulüpler için geçerli olduğuna dikkat çeken Ekmekçioğlu, "Yerel seçimler öncesi adayların, sonrasında ise seçilmiş başkanların spora bakışı ve yeni projeleri umut verici. Ancak bunların hızla hayata geçmesi gerekiyor. Transfer sezonu kulüpler için tüm ağırlığıyla başladı. 'Biz biriz; İzmir'iz' diyerek 2 sezonda 3. Lig'den 1. Lig'e uzanan zorlu yolu taraftarımız ve İzmir'in desteğiyle kat ettik" dedi.

"Holiganizmden uzak duralım"

Seçim döneminde verilen sözlerin tutulacağına inandıklarını belirten Ekmekçioğlu, "Altyapıda büyük bir atılım içindeyiz. Türkiye çapında 10 binin üzerinde futbol okulu öğrencimiz var. Holiganizmden uzak, barışçıl politikalarımız tüm kulüplerden olumlu karşılık buldu. Kısaca camialar üzerine düşeni yaparken artık tüm kanaat önderleri, siyasiler, yerel yönetimler ve STK'lar elini taşın altına sokmalı. Mahalli idareler Anadolu'nun dört bir yanında spor kulüplerine hatırı sayılır destek verirken, İzmir bu konuda çok geri kaldı. Bunun sancılarını yakinen hissettik. Köklü Çınarımız Büyük Altay'ı geleceğe taşıyacak projelerimiz hazır. Tesisleşme başta olmak üzere yerel yönetimlerimizin desteği bizleri hızlandıracaktır. Yeni dönemde verilen sözlerin unutulan seçim vaatlerine dönüşmeyeceğine inancımız tam" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA