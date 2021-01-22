Altay'da Zeki Yıldırım imzayı attı
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Altay'da Zeki Yıldırım imzayı attı

22.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:06
Altay'da Zeki Yıldırım imzayı attı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı Süper Lig yarışında tamamlayıp ikinci yarı öncesi ara transfer harekatını sürdüren Altay, daha önce anlaşmaya varıp Antalya kampına dahil ettiği Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'la sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı Süper Lig yarışında tamamlayıp ikinci yarı öncesi ara transfer harekatını sürdüren Altay, daha önce anlaşmaya varıp Antalya kampına dahil ettiği Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'la sözleşme imzaladı. Zeki'nin imza törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu katıldı. Kariyerinde Antalyaspor, Alanyaspor, Pendikspor formalarını da giyen 30 yaşındaki futbolcu, 95 Süper Lig, 62 TFF 1'inci Lig maçına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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