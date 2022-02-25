Altay'da Tuna Üzümcü'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası - Haberler
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Altay'da Tuna Üzümcü'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altay'da Tuna Üzümcü'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü'ye Beşiktaş karşılaşmasındaki müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü'ye Beşiktaş karşılaşmasındaki müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Altay, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçın ardından Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Hafta içerisinde toplanan PFDK, dün akşam itibarıyla cezaları açıkladı. Açıklanan cezalara göre Üzümcü, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı ihtar cezası, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tuna Üzümcü, Beşiktaş, Altay, Spor, Haberler

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