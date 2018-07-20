Altay'da Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Özgür Özkaya'yı kadrosuna dahil etti.

Altay'da Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Özgür Özkaya'yı kadrosuna dahil etti.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki sol bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş'ta profesyonel olan Özgür Özkaya, daha sonra Zeytinburnuspor, Fatih Karagümrük, Beylerbeyi, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Konyaspor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'te forma giydi.

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