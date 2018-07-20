Altay'da Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Özgür Özkaya'yı kadrosuna dahil etti.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki sol bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş'ta profesyonel olan Özgür Özkaya, daha sonra Zeytinburnuspor, Fatih Karagümrük, Beylerbeyi, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Konyaspor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'te forma giydi.