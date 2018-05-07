Altay'da Özden Töraydın Sportif Direktörlük Görevine Döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Altay'da son 4 hafta teknik direktör olarak görev yapan Özden Töraydın, daha önceki görevi olan sportif direktörlüğe döndüğünü bildirdi.

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, Altay'ın geride kalan iki sezonda elde ettiği başarılarla hak ettiği noktaya gelmek için önemli adımlar attığını kaydetti.

Taraftarlar, futbolcular ve tüm camia tarafından birlik ortamı yakalandığını belirten Töraydın, bu süreçte yanında olan başta eşi ve çocuğu olmak üzere herkese teşekkür etti.

"ALTAY'IN MENFAATLERİNİ GÖZTECEĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTERİM"

Töraydın, üst üste kazanılan iki şampiyonluğun Altay'ı Süper Lig hedefine yaklaştırdığını ancak kat edilecek uzun yolun olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Süper Lig hedefine giden bu yolda izlenmesi gereken rota '5 yılda Süper Lig' parolasıyla kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu tarafından çizilmiş olup, çıktığımız yolda en önemli nokta ilk günden beri var olan sistemimizin devamlılığı, planladığımız Süper Lig hedefiyle bu işleyişin bozulmadan yürütülmesidir. Bu sebeplerden ötürü ligin bitimine dört hafta kala BUGSAŞ Spor deplasmanı öncesi üzerime aldığım teknik direktörlük görevimden ayrılarak sportif direktörlük vazifeme geri dönmüş bulunmaktayım. Spor Toto 1. Lig'de mücadele edeceğimiz 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıklarımıza ara vermeden başlarken, attığımız her adımda her zaman olduğu gibi öncelikle büyük Altay'ımızın menfaatlerini gözeteceğimizin bilinmesini isterim."

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevden ayrılmasının ardından son 4 hafta teknik direktör olarak görev yapan Töraydın yönetimindeki Altay, 4 maçını da kazanarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti.