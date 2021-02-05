Altay'da rota Samet Aybaba
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Altay'da rota Samet Aybaba

05.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:38
Altay'da rota Samet Aybaba

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırdıktan masaya oturduğu Hikmet Karaman'la son anda anlaşamayan Altay'da bu kez Samet Aybaba ismi gündeme geldi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırdıktan masaya oturduğu Hikmet Karaman'la son anda anlaşamayan Altay'da bu kez Samet Aybaba ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yarın deneyimli teknik adamla bir görüşme yapmayı planladığı ileri sürüldü. Kariyerinde 2016-17'de 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı Sivasspor dışında sadece Süper Lig'de çalışan Aybaba'nın Süper Lig hedefleyen İzmir ekibine gelebileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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