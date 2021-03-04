Altay'da Özköylü ideali bulamadı

SPOR Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay'da 4 haftadır görevde olan Teknik Direktör Osman Özköylü, ideal ilk 11'ini henüz belirleyemedi. Deneyimli teknik adam görevde olduğu 4 maçta da farklı kadroları sahaya sürdü. Teknik patron Osman Özköylü, ilk olarak İzmir'de 4-0 kaybettikleri Ankara Keçiörengücü maçında Cihan, Rıdvan, İbrahim, Berkay, Mehmet Erdem, Thiam, Scuk, Zeki, Erhan, Kappel, Paixao ilk 11'ini sahaya sürdü.

Bir sonraki hafta Adana Demirspor deplasmanında eldivenleri bu kez Stachowiak'a veren Osman Özköylü, sağ bekte Rıdvan'ın yerine Cebrail'i, sakatlanan İbrahim'in yerine stoperde Lokman'ı, orta sahada cezalı Zeki'nin yokluğunda Mossoro'yu, kanatta ise Kappel'in yerine Ziya'yı oynatarak 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı. Altay zorlu Adana deplasmanından 2-1'lik zaferle dönerek moral bulurken, Osman Özköylü takımın başındaki ilk zaferini yaşadı.

Bir sonraki hafta oynanan Altınordu derbisinde Ziya ve Thiam'ı kesip Zeki ve Regattin'i ilk 11'e monte eden tecrübeli çalıştırıcı, 3-1'lik mağlubiyet sonrası, Giresunspor deplasmanında taşları yeniden yerinden oynattı. Giresunspor'a karşı ilk 11'de 5 değişiklik yapan teknik patron Özköylü, kalede Stachowiak'ın yerine Cihan'a, sağ bekte Cebrail'in yerine Tolga'ya, stoperde Lokman'ın yerine Murat'a, orta sahada Zeki'nin yerine Thiam'a, hücumda Mossoro'nun yerine Kappel'e forma verip, 2-1'lik galibiyete imza attı.5 FUTBOLCUDAN VAZGEÇMEDİ

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, görev aldığı ilk 4 müsabakada 5 futbolcuyu devamlı ilk 11'de oynattı. Siyah-beyazlılarda forvet Paixao, stoper Berkay, sol bek Mehmet Erdem, ön libero Scuk ve sol kanat Erhan deneyimli teknik adamın bankoları olarak göze çarptı. Tecrübeli çalıştırıcının pazar günü iç sahada oynanacak Tuzlaspor maçında, Giresunspor karşısında kazanan 11'i bozmaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ