Altay'da Ozan Sol tamam, Sadık Çiftpınar sırada
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Altay'da Ozan Sol tamam, Sadık Çiftpınar sırada

Altay'da Ozan Sol tamam, Sadık Çiftpınar sırada
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Ozan Sol'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Ozan Sol'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan stoper Sadık Çiftpınar'la da temaslarını sıklaştırdı. Bodrumspor'da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon Türkiye'de liglerin en golcü ismi olan Ozan'ın 2018 yılında 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay'la sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Altay yönetiminin kongre sonrası atağa kalkıp, görüşme halinde olduğu futbolculara sözleşme imzalatması bekleniyor.

U19 TAKIMI DİBE ÇAKILDI

Altay geçen sezon tecrübeli futbolcularıyla 1'inci Lig'de Play-Off birincisi olarak adını 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdırırken, siyah-beyazlıların U19 takımı sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. İzmir temsilcisinin genç ekibi, TFF 1'inci lig kulüplerinin yer aldığı U19 Ligi'nde son sıraya demir attı. Altay U19 Takımı, oynadığı 17 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlup alarak 9 puanla 18'inci oldu. Siyah-beyazlı ekip 27 gol atarken, kalesinde 44 gol gördü. Altay'da pandemi döneminde altyapı oyuncuları çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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