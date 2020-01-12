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Altay'da Emir listede

TFF 1. Lig'de ikinci yarı öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Altay, 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nden Abdurrahman Emir Alagöz'ü transfer listesine ekledi.

12.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:29
Altay'da Emir listede

TFF 1. Lig'de ikinci yarı öncesi takviye çalışmalarını sürdüren , 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Futbol Kulübü'nden Abdurrahman Emir 'ü transfer listesine ekledi. Ön libero Deniz'le yollarını ayırdıktan sonra arayışa geçen siyah-beyazlılar, Manisa ekibinde gözden çıkarılan 27 yaşındaki ön liberoya kanca attı. İzmir temsilcisi oyuncunun kulübüyle yollarını ayırmasını bekliyor.

Beşiktaş altyapısından yetişip Kepez Belediyespor'da profesyonel olan Emir, kariyerinde Tarsus İdmanyurdu, Bağcılarspor, Keçiörengücü, Diyarbekirspor'da da oynadı. Son 2.5 sezondur Manisa'da oynayan tecrübeli futbolcu 3. Lig'de 147, 2. Lig'de 75 maça çıktı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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