Altay'da Diabate ve Roco iddiası
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Altay'da Diabate ve Roco iddiası

Altay'da Diabate ve Roco iddiası
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın dış transferde Trabzonspor'dan Fousseini Diabate ve Fatih Karagümrük'ten Enzo Roco'ya talip olduğu iddia edildi.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın dış transferde Trabzonspor'dan Fousseini Diabate ve Fatih Karagümrük'ten Enzo Roco'ya talip olduğu iddia edildi. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzonspor tarafından devre arasında kiralık olarak Göztepe'ye gönderilen Malili sağ kanat Diabate, sarı-kırmızılı ekipte 18 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 3 asistle oynadı. Malili oyuncu özellikle İzmir'de oynanan Galatasaray maçında attığı müthiş vole golüyle sezonun en estetik gollerinden birine imza attı. İzmir'de kalmaya sıcak bakan 25 yaşındaki Diabate ile ilgili son kararı Trabzonspor verecek.

İzmir temsilcisinin Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Şilili stoper Enzo Roco'ya da kanca attığı ileri sürüldü. Beşiktaş'tan transfer olduğu Karagümrük'te geçen sezon 31 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki savunmacı 3 gol atıp, 1 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Şili Milli Takımı'nda da oynayan Enzo Roco'yu Trabzonspor'un yanı sıra İtalya'dan Napoli'nin de istediği kaydedildi. Altay'da takımı 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli'nin yarın ya da cuma günü Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelip yol haritasını çizeceği belirtildi. Deneyimli teknik adam bu görüşmede kulüpte alacağı göreve karar verecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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