Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a fark attı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, sezona fırtına gibi başladı. Geçen sezon bilek kemiğinden sakatlık yaşayan Altay, azimli çalışmasıyla açığını hemen kapattı. Altay, Avrupa'da beş büyük ligde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan isim. 11 kurtarışlı Altay'ı, 10 kurtarışla Lloris, 6 kurtarışla da Alisson takip ediyor.