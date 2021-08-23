Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a fark attı
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, sezona fırtına gibi başladı. Geçen sezon bilek kemiğinden sakatlık yaşayan Altay, azimli çalışmasıyla açığını hemen kapattı. Altay, Avrupa'da beş büyük ligde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan isim. 11 kurtarışlı Altay'ı, 10 kurtarışla Lloris, 6 kurtarışla da Alisson takip ediyor.
Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı.
ADANA DEMİR MAÇINDA 7 KURTARIŞ
Altay, ilk haftadaki Adana Demir maçında tam 7 kurtarışa imza attı, dünkü Antalyaspor maçında ise 4 isabetli şutta rakiplere gol izni vermedi.
ZİRVE ALTAY'IN
Opta'nın verilerine göre; Avrupa'da beş büyük ligde gol yemeyen kaleciler arasında en çok kurtarış yapan file bekçisi Altay Bayındır. 11 kurtarışlı Altay'ı 10 kurtarışla Lloris, ardından 6 kurtarışla Alisson takip ediyor.