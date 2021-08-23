Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a fark attı
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Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a fark attı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, sezona fırtına gibi başladı. Geçen sezon bilek kemiğinden sakatlık yaşayan Altay, azimli çalışmasıyla açığını hemen kapattı. Altay, Avrupa'da beş büyük ligde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan isim. 11 kurtarışlı Altay'ı, 10 kurtarışla Lloris, 6 kurtarışla da Alisson takip ediyor.

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı.

Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a bile fark attı

ADANA DEMİR MAÇINDA 7 KURTARIŞ

Altay, ilk haftadaki Adana Demir maçında tam 7 kurtarışa imza attı, dünkü Antalyaspor maçında ise 4 isabetli şutta rakiplere gol izni vermedi.

Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a bile fark attı

ZİRVE ALTAY'IN

Opta'nın verilerine göre; Avrupa'da beş büyük ligde gol yemeyen kaleciler arasında en çok kurtarış yapan file bekçisi Altay Bayındır. 11 kurtarışlı Altay'ı 10 kurtarışla Lloris, ardından 6 kurtarışla Alisson takip ediyor.

Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a fark attı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (3)
EMRAH OZBEK: Şöyle bir durumda var bahsedilen diğer kalecilere 10 maçta o kadar pozisyon anca geliyordur. Bunu da göz önüne almak lazım. Çokta büyütmemek gerek :)
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CELLAT : 5 büyük lig?? İngiltre, İspanya, Almanya, İtalya ve 5. Türkiye Fransa, Hollanda, Rusya, Portekiz, Belçika Avrupadan çıkarıldı heralde????
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : On bir kurtarış ne demek ya İki maçta
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Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a fark attı - Haberler Spor
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