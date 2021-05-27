Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti

Fenerbahçe'deki şut antrenmanında el bileğinde kırık oluşan ve ameliyat olduktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, ilk Ay-Yıldızlı heyecanında da sakatlık kurbanı oldu. 22 yaşındaki kaleci yerini Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a bıraktı. Altay'ın acı çektiği anlar, yürek burktu. Mert Müldür ve Halil Akbunar'ın da sakatlanması tat kaçırdı.