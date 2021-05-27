Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti
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Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'deki şut antrenmanında el bileğinde kırık oluşan ve ameliyat olduktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, ilk Ay-Yıldızlı heyecanında da sakatlık kurbanı oldu. 22 yaşındaki kaleci yerini Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a bıraktı. Altay'ın acı çektiği anlar, yürek burktu. Mert Müldür ve Halil Akbunar'ın da sakatlanması tat kaçırdı.

Altay Bayındır'ın yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Ameliyat olduktan sonra ligin sonlarında sahalara dönen Altay, ilk milli maçında da sakatlıkla karşılaştı. Fenerbahçeli file bekçisi, 73'üncü dakikada yerini Gökhan Akkan'a bırakmak zorunda kaldı.

Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti

MERT VE HALİL DE SAKATLANDI

Milli Takımız'da sağ bek Mert Müldür ve Halil Akbunar da oyuna devam edemedi. Hazırlık karşılaşmasında üç sakat birden vermemiz, moralleri bozdu.

Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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