Altay-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, takımın ayağa kalkacaklarını ve hedefleri olan Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını bildirdi.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, takımın ayağa kalkacaklarını ve hedefleri olan Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını bildirdi.

Özköylü, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı tüm camia ve taraftardan özür diledi.

Skor olarak hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Özköylü, şöyle konuştu:

"Maçın kırılma anları var. İlk golü yiyene kadar Marco ve Erhan ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Bunları değerlendirip öne geçsek çok daha farklı bir maç seyredebilirdik. Kalemize gelen ilk yarıdaki iki top gol oldu. Çok basit hatalardan ve bireysel hatalardan golleri yedik."

Özköylü, var olan oyuncu kalitelerini artırmaya çalıştıklarını ancak topu kaybettikten sonra verdikleri tepkilerin ve savunma geçişlerinin doğru olmadığını, 10 kişi kalmanın da kendilerini oyundan düşürdüğünü söyledi.

Topu ceza sahasına kadar getirmelerine rağmen son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını bildiren Özköylü, şunları kaydetti:

"Rakibin kalecisi de bugün çok ekstra performansla oynadı. Biz çok şanssızdık, son 1-2 pozisyon hariç ilk 3 pozisyon gol oldu. Hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu. Taraftarlarımızdan çok özür diliyoruz. Bu takımın ayağa kalkacağını ve hedefi olan Süper Lig'e ulaşacağını düşünüyorum. Oyuncu kalitemiz çok iyi ve oyun kalitemiz de ileride çok daha iyi olacak."-

Hamdi Yılmaz: "İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı hisleri paylaşmış oluruz"

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Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz da güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. İyi bir futbol ortaya koyduklarını ve yakaladıkları fırsatları gole çevirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz bir sistem takımıyız. İlk 6 sıranın içinde kalmak için iyi futbolun yanında neticeye varan futbol oynamak için sahaya çıkıyoruz. En az gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz, hücumda hareketli olduğumuz takdirde her maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Tabii ki daha uzun bir lig var. Bundan sonra Altay'da da başarılar diliyorum. Bu galibiyette emeği geçen hocalarıma ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı hisleri paylaşmış oluruz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz