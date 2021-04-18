Altay, Adanaspor'u ağırlıyor
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Altay, Adanaspor'u ağırlıyor

Altay, Adanaspor'u ağırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de ilk iki sıra hedefinden uzaklaşan Altay, Adanaspor'u mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'de ilk iki sıra hedefinden uzaklaşan Altay, Adanaspor'u mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında Altay, Adanaspor'u konuk edecek. Yarın 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Seyfettin Ünal yapacak. Maç öncesinde Altay, 54 puanla 4. sırada yer alırken, konuk ekip Adanaspor 34 puanla 13. sırada bulunuyor.

29. haftada Boluspor'a sahasında 1-0 kaybeden Altay, geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankaraspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Üst üste alınan kötü skorlar neticesinde siyah-beyazlılar ilk iki sıra hedefinden uzaklaştı. 3 hafta önce 3. sırada bulunan İzmir temsilcisi, kötü sonuçlarının yanı sıra Adana Demirspor'un 3 maç üst üste galibiyet almasıyla 4. sıraya geriledi. Siyah-beyazlı takım, ligde kalan 4 maçını kayıpsız atlatarak hem ilk iki sıra umudunu kaybetmemek hem de Play-Off sıralamasında iyi bir yer elde etmek istiyor.

Yarın oynanacak kritik mücadele öncesinde Altay'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Osman Özköylü'nün ilk 11'de Marco Paixao yerine Deniz Kadah'a forma şansı vermesi bekleniyor. - İZMİR

Altay, Adanaspor'u ağırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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