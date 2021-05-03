Altay'a 12'nci adamdan bayraklı destek
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Altay'a 12'nci adamdan bayraklı destek

Altay'a 12'nci adamdan bayraklı destek
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altay'da teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin getirilmesiyle şampiyonluk havasına giren taraftarlar, İzmir'in sokak ve caddelerini bayraklarla süsledi.

TFF 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altay'da teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin getirilmesiyle şampiyonluk havasına giren taraftarlar, İzmir'in sokak ve caddelerini bayraklarla süsledi. Konak ilçesinin Alsancak semti başta olmak üzere Karabağlar, Gaziemir, Bozyaka, Bornova, Balçova, Çimentepe, Eskiizmir, Kahramanlar, Çamdibi, Levent gibi pek çok mahalle ve ilçeyi dev bayraklarla donatan taraftarlar, kenti siyah-beyaz renklere boyadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir stadyumlara giremeyen taraftarlar, ayrı kaldıkları siyah-beyazlı takımı motive etmek için kolları sıvadı. Hazırlanan bayraklarda, "Altay Alsancak Stadı ve Süper Lig'e geri dönüyoruz" mesajları verildi. Yeni sezonda takımlarını Süper Lig'de görmek isteyen Altaylılar, pek çok futbolsever gibi sınırlı sayıda da olsa Play-Off müsabakalarında stadyumlara seyirci alınması yönünde bir karar çıkarılmasını ümit ediyor.


Altay'a 12'nci adamdan bayraklı destek
Altay'a 12'nci adamdan bayraklı destek
Altay'a 12'nci adamdan bayraklı destek
Altay'a 12'nci adamdan bayraklı destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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