Alsancak Stadı'nda çimler seriliyor
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Alsancak Stadı'nda çimler seriliyor

Alsancak Stadı'nda çimler seriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda zemine çim serimi başladı.

İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda zemine çim serimi başladı. Stadın 30 Ekim 2021 tarihinde açılışının yapılması planlanıyor.

Türkiye'de ilk resmi futbol maçının oynandığı stat olan Alsancak Stadı'nın yeniden yapım sürecinde sona yaklaşılıyor. İzmir futbolunun yeniden kapılarını açmasını heyecanla beklediği Alsancak Stadı'nın inşaatında zemin çalışmaları devam ediyor. Statta zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim serilme işlemlerine geçildi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) yapılan açıklamada stadyumun 30 Ekim 2021 tarihine yetiştirilmesinin planlandığı belirtilirken, "Alsancak Stadı'nın inşaatında bugün itibarı ile zemine çim serilme işlemlerine geçildi. Bir sonraki adım ise hibrit uygulaması olacak" denildi. - İZMİR

Alsancak Stadı'nda çimler seriliyor
Alsancak Stadı'nda çimler seriliyor
Alsancak Stadı'nda çimler seriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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