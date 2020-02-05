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Fenerbahçe, Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin verdi

Fenerbahçe'de Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin verildi. Geleceği soru işareti olan Alper Potuk'un babasından gelen haber derinden sarstı.

05.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:55
Fenerbahçe, Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin verdi

Ara transferde takasta kullanılacağı konuşulan ancak babasının hastalığı nedeniyle 'dan ayrılamayan 'la ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncuya ligin ikinci yarısı için lisans çıkarmadı. Alper, sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.

Kolon kanseri teşhisiyle uzun süredir hastanede yatan babası Mustafa Potuk'un başından ayrılamayan Alper'in iki haftadır takımla antrenmanlara dahi çıkamadığı kaydedildi. Bu özel durumu dikkate alan , futbolcuya sezon sonuna kadar izin vermiş oldu.

ALİ BiLGiN DE YAŞAMIŞTI

Bu olayın bir benzerini Fenerbahçe'nin 2007'de Antalyaspor'dan aldığı de yaşamıştı. Alex'in yedeği olarak alınan Bilgin, geceleri, hastanede yatan babasının başında beklediği için antrenmanlara doğru dürüst uyuyamadan çıkmış ve bu nedenle de form tutamamış ve ayrılmak zorunda kalmıştı.

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta oynama şansı buldu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Fenerbahçe, Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin verdi
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