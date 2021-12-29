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Alpaslan Öztürk ilk golünü attı

Alpaslan Öztürk ilk golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın defans oyuncusu Alpaslan Öztürk, Denizlispor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Alpaslan Öztürk, Denizlispor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golü Alpaslan Öztürk'ten geldi. Mücadelenin 29. dakikasında sahneye çıkan Alpaslan, uzaktan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

Sezon başında transfer olan ve 11. resmi maçına çıkan 28 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevincini yaşamış oldu.

Müsabakaya 11'de başlayan Alpaslan Öztürk, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. - İSTANBUL

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