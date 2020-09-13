Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri
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Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri

Göztepe-Denizlispor maçına Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez baba olan Alparslan Öztürk gol atınca eşi Ebru Şancı'nın adını haykırdı. O anları Ebru Şancı da sosyal medyasından paylaştı.

13.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.09.2020 13:24

2015 yılında dünya evine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Eski model Şancı'nın eşi Alparslan Öztürk Göztepe'de top koşturuyor. Öztürk geçtiğimiz gün oynanan Göztepe-Denizlispor maçına damga vurdu.

Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti kısa süre önce üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Aşklarını sık sık sosyal medyadan paylaşan ünlü çift yine sosyal medyada gündem oldu. Alparslan Öztürk maç sırasında gol atınca gol sevincini eşi Ebru Şancı'nın adını haykırarak gösterdi.

Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri

"İYİ OYNUYORSUN BURALARI SERSERİ"

Ebru Şancı kocasının o anlarını ise paylaşarak "Bir rocky'den adriaaan bir de Alparslan'dan Ebruuuuuu... İyi oynuyorsun buraları serseri" yorumunda bulundu.

Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri

Şancı eşinin gol attığı anları da paylaşarak "Sezonun ilk golü Rabbim utandırmasın" dedi.

Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri

Şancı'nın maç sırasından paylaştığı o anlara yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Selin Ciğerci idi. Ciğerci paylaşıma "Maşallah" notunu düştü.

Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri
Haber Yorumları (1)
ANKARA: İnternet şizofrenleri
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