Alpaslan Öztürk eski takımına karşı ilk kez oynadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alpaslan Öztürk eski takımına karşı ilk kez oynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alpaslan Öztürk eski takımına karşı ilk kez oynadı

Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, eski takımı Göztepe'ye karşı ilk kez oynadı.

Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, eski takımı Göztepe'ye karşı ilk kez oynadı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Alpaslan ikinci yarıda Christian Luyindama'nın yerine oyuna girdi.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da Alpaslan Öztürk için bu maçın ayrı bir önemi oldu. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Göztepe'de forma giyen Alpaslan ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. 28 yaşındaki futbolcu yedek başladığı karşılaşmada ikinci yarı Christian Luyindama'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

 Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi

Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi

 Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor

Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Şevval Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Salih Uçan Mehmet Topal Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alpaslan Öztürk eski takımına karşı ilk kez oynadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 22:01:47. #1.17#