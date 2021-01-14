Alp Koşal, Musa Bey, Derviş Harbi, Salih Akçan 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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Alp Koşal, Musa Bey, Derviş Harbi, Salih Akçan 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

14.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:46

İş dünyasından Kronik Elektronik'in Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Alp Koşal, Avasn Lojistik sahibi Musa Bey, Özel Dent Çengelköy Ağız ve Diş Sağlığı Polikiniği'nden Dr. Derviş Harbi ve FLY To Remedy yönetim kurulu başkanı Salih Akçan 'Sektörel Bakış' programının konuğu oldu.

ATM'lerdeki kart sisteminin güvenliği konusunda tasarımı ve üretimini üstlendikleri cpk ürünüyle sektöre giriş yapan Kronik Elektronik'in Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Alp Koşal Sektörel Bakış'a konuk oldu. Faaliyetlerine de değinen Koşal sektörleriyle alakalı önemli bilgiler verdi.

Yurt içi veyurt dışında lojistik ve kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Avasn Lojistik sahibi Musa Bey Sektörel Bakış'ın sorularınıyanıtladı.

Özel Dent Çengelköy Ağız ve Diş Sağlığı Poliklniği sahibi Dr. Derviş Harbi Sektörel Bakış'a konuk oldu. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Harbi önemli konulara değindi.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren FLY To Remedy yönetim kurulu başkanı Salih Akçan Sektörel Bakış'ın sorularını yanıtladı.

Alp Koşal, Musa Bey, Derviş Harbi, Salih Akçan 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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