AloTech, yeni yatırım turunda 3 milyon dolar yatırım aldı
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AloTech, yeni yatırım turunda 3 milyon dolar yatırım aldı

AloTech, yeni yatırım turunda 3 milyon dolar yatırım aldı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 3 milyon dolarlık yatırım aldı.

Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 3 milyon dolarlık yatırım aldı.

AloTech'ten yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında Cenk Soyak ve İdris Avcı'nın kuruculuğunda 5 kişilik bir ekiple faaliyetlerine başlayan, 2019'da Korhan Erçin'in ortaklar arasına katıldığı AloTech, günümüzde dünyanın farklı ülkelerinden 102 çalışanıyla 600'ü aşkın müşteriye hizmet veriyor.

AloTech'e bugüne kadar Nevzat Aydın, Ata Uzunhasan ve Mediterra Capital ortaklarından Cenk Coşkuntürk gibi sektörün önde gelen isimleri yatırım yaptı. Collective Spark'ın en büyük yatırımcı olduğu yeni tura ise TechOne Ventures ile birlikte melek yatırımcılardan Nevzat Aydın (ikinci kez), Alp Saul, Galip Selçuk ve Kerim Kotan katıldı. 2020'yi bir önceki yıla göre yüzde 100 büyümeyle kapatan AloTech, aldığı yatırımla birlikte Call Center Studio markası ile global pazarlarda sürdürdüğü etkinliğini artırmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak, Türkiye'nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olarak hedeflerinin kuruluştan itibaren yurt dışına teknoloji ihraç etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımla global arenadaki gücümüzü her geçen yıl artırarak 27 ülkede hizmet vermeye başladık. Şimdi yeni yatırım turumuzda aldığımız 3 milyon dolarlık yatırımla birlikte başta Kuzey Amerika olmak üzere halihazırda faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz global pazarlarda etkinliğimizi artırmayı ve yeni coğrafyalara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, aynı zamanda Türkiye'den dünyaya açılan bir teknoloji unicorn'u olma vizyonumuzun da bir parçası. Bu hedefe doğru ilerlerken bugünlere gelmemizi sağlayan, başarımızın ardındaki müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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