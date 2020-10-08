Almanya - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Almanya Türkiye golleri kim attı? Türkiye Almanya maç sonucu kaç kaç?
08.10.2020 00:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 00:33
Hazırlık maçında karşılaşan Almanya Türkiye milli takımları 3-3 berabere kaldı. Bol gollü geçen karşılaşmanın ardından golleri kimlerin attığı çok merak edildi. Peki Almanya Türkiye maçı golleri kim attı? Kaçıncı dakikada goller geldi? Maç sonucu kaç kaç bitti? Tüm detaylar haberimizde.
A Milli Takımı, bugün deplasmanda Almanya ile hazırlık maçında karşılaştı. Almanya ile Türkiye bugüne kadar toplamda 25 kez karşı karşıya geldi. 26. kez karşı kaşıya gelen Türkiye - Almanya maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç kimin evindeydi? Maçın önemi nedir?
ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Almanya Türkiye hazırlık maçı 3-3 beraberlik ile sonuçlanmıştır. Bol gollü geçen hazırlık maçı 3-3 sonuçlanmıştır. Türkiye'nin gollerini 49. dakikada Ozan Tufan, 67. dakikada Efecan Kara ve 90. dakikada Kenan Karaman atmıştır.
ALMANYANIN GOLLERİ
45. dakika Julian Draxler
58. dakika Florian Neuhaus
81. dakika Luca Waldschmidt
TÜRKİYENİN GOLLERİ
49. dakika Ozan Tufan
67. dakika Efecan Karaca
90. dakika Kenan Karaman
MAÇ SONUCU : 3 - 3