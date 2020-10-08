Almanya - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Almanya Türkiye golleri kim attı? Türkiye Almanya maç sonucu kaç kaç?

Hazırlık maçında karşılaşan Almanya Türkiye milli takımları 3-3 berabere kaldı. Bol gollü geçen karşılaşmanın ardından golleri kimlerin attığı çok merak edildi. Peki Almanya Türkiye maçı golleri kim attı? Kaçıncı dakikada goller geldi? Maç sonucu kaç kaç bitti? Tüm detaylar haberimizde.