Almanya - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Almanya Türkiye golleri kim attı? Türkiye Almanya maç sonucu kaç kaç?
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Almanya - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Almanya Türkiye golleri kim attı? Türkiye Almanya maç sonucu kaç kaç?

08.10.2020 00:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 00:33
Almanya - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Almanya Türkiye golleri kim attı? Türkiye Almanya maç sonucu kaç kaç?

Hazırlık maçında karşılaşan Almanya Türkiye milli takımları 3-3 berabere kaldı. Bol gollü geçen karşılaşmanın ardından golleri kimlerin attığı çok merak edildi. Peki Almanya Türkiye maçı golleri kim attı? Kaçıncı dakikada goller geldi? Maç sonucu kaç kaç bitti? Tüm detaylar haberimizde.

A Milli Takımı, bugün deplasmanda Almanya ile hazırlık maçında karşılaştı. Almanya ile Türkiye bugüne kadar toplamda 25 kez karşı karşıya geldi. 26. kez karşı kaşıya gelen Türkiye - Almanya maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç kimin evindeydi? Maçın önemi nedir?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya Türkiye hazırlık maçı 3-3 beraberlik ile sonuçlanmıştır. Bol gollü geçen hazırlık maçı 3-3 sonuçlanmıştır. Türkiye'nin gollerini 49. dakikada Ozan Tufan, 67. dakikada Efecan Kara ve 90. dakikada Kenan Karaman atmıştır.

ALMANYANIN GOLLERİ

45. dakika Julian Draxler

58. dakika Florian Neuhaus

81. dakika Luca Waldschmidt

TÜRKİYENİN GOLLERİ

49. dakika Ozan Tufan

67. dakika Efecan Karaca

90. dakika Kenan Karaman

MAÇ SONUCU : 3 - 3

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