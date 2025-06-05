Almanya Portekiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Portekiz golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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ALMANYA PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ?
Almanya Portekiz maçı 2-1'lik Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.
ALMANYA PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE
Almanya Portekiz maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
ALMANYA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya Portekiz maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
ALMANYA PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Almanya Portekiz maçı Riga'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.