Almanya'da Ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecek
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Almanya'da Ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Almanya'da Ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona ve Almanya Milli Takımı'nın kalesibi koruyan Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyeceğini açıkladı. Dünyaca ünlü kaleci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerine yer verdi.

Barcelona'nın yıldız kalecisi Marc-Andre ter Stegen sakatlığı sebebiyle EURO 2020'de forma giyemeyecek. Dünyaca ünlü kaleci kararını sosyal medyadan duyururken ilk kez büyük turnuva kaçıracağını belirtti.

"YILLAR SONRA İLK DEFA EVİMDEN DESTEK VERECEĞİM"

29 yaşındaki kaleci, dizinden tedavi olması gerektiği için turnuvada yer alamayacağını belirtti. Büyük üzüntüyle bu kararı duyurduğunu aktaran Ter Stegen, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerini kullandı. Alman kaleci, önümüzdeki sezon taraftarların önünde oynamayı istediğini söyleyerek, kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.

Almanya'da Ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecek
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