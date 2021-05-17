Almanya'da Ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Barcelona ve Almanya Milli Takımı'nın kalesibi koruyan Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyeceğini açıkladı. Dünyaca ünlü kaleci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerine yer verdi.