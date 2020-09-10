Almanya'da 2020'nin ilk yarısında 9 bin 6 şirket iflas etti
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Almanya'da 2020'nin ilk yarısında 9 bin 6 şirket iflas etti

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 9 bin 6 oldu.

10.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:39

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın ilk yarısında 9 bin 6 işletme için iflas açıkladı. İflaslar, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 azaldı.

EN ÇOK İFLAS TİCARET SEKTÖRÜNDEN

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. Bin 485 iflas başvurusu olan ticareti, bin 462 iflas başvurusuyla inşaat, bin 4 başvuruyla da konaklama sektörü izledi. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ilk yarıda 16,7 milyar euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2019'un ocak-haziran döneminde yaklaşık 10,2 milyar euroydu. Kurumsal iflaslar dışında 38 bin 680 borçlu da ocak-haziran döneminde iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 11,8 azaldı.

AĞUSTOS İFLAS BAŞVURULARI YÜZDE 38,9 AZALDI

Verilere göre, ağustos ayındaki iflas başvuruları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,9 azaldı. Bu arada, Almanya'da şirketlerin Kovid-19 salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntısının iflas istatistiklerine yansımadığı belirtilen Destatis açıklamasında, bunun bir sebebinin iflas kanununda yapılan erteleme olduğu ifade edildi.

Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu, bu yılın eylül ayına sonuna kadar askıya alınmış ve bu daha sonra bu yılın sonuna ertelenmişti.

Almanya'da 2020'nin ilk yarısında 9 bin 6 şirket iflas etti

Kaynak: AA

Haber Yorumları (3)
HAYALPERESTLERE: Almanya ve diger avrupa ülkeleri artik can cekismektedirler, buraya gelipte avare avare gezmeyi kendine vazife bilen vatandaslara duyurulur.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AYNEN: Virüse rağmen iflas oranları düşüyor. sen önce kendi ülkene bak dingil
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A: dön o zaman kardeşim tutanmı var. Turkiyede 2300 e calısıp brşeyler yapmaya calıs bakalım. Finlandiyadayım asgari ücretle evimin kirasınıda son model arabaların aylık taksidinide hergun etinden ıvırına zıvırına kadarda alabiliyorum. Çok can çekişiyorsa avrupa yürü türkiyeye geri tutanmı var :D
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