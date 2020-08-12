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Almanya'da DİTİB'den Köln Kulübüne teşekkür

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde DİTİB Köln Merkez Camisi'ne yer verilmesinden dolayı Köln Kulübüne teşekkür etti.

Almanya'da DİTİB'den Köln Kulübüne teşekkür
12.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:23

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde DİTİB Köln Merkez Camisi'ne yer verilmesinden dolayı Köln Kulübüne teşekkür etti.

Türkmen, yaptığı açıklamada, Köln'ün çok kültürlü bir şehir olduğunu belirterek, "Köln formasında hem Köln Katedrali'nin hem de DİTİB Merkez Camisi'nin yer alması Köln'ün bu çok kültürlü yapısına uyan güzel bir örnek oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Camiye kentin silüetinde yer vermesinden dolayı Alman ekibine teşekkür eden Türkmen, "Dünya futboluna birçok yıldız yetiştiren Almanya'nın köklü ve Köln şehrinin en popüler futbol kulübü Köln takımının bu hareketi, sporun kardeşlik, dostluk, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneğinin bir ifadesi olmuştur. Bu manada Köln DİTİB Merkez Camisi'nin formada yer alması bizim açımızdan gurur vesilesidir. Köln Kulübüne teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkmen, caminin sadece Türklere değil, Köln'e ait olduğunu ifade ederek, "(DİTİB Köln Merkez Camisi) Köln'ün bir simgesidir, şehrin silüetinde yerini almış bir yapı ve mimari şaheserdir." dedi.

Bundesliga takımlarından Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali'nin yanında Köln'deki DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı.

DİTİB Köln Merkez Camisi'nin açılışı Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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