Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu - Haberler

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Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu

Haberler.com - Ekonomi
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Almanların Türk SİHA'larına iki yüzlü yaklaşımı manşetlere yansıdı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde kilit rol oynayan SİHA'lar için "katil drone" manşeti atan Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, aynı SİHA'ların Ukrayna'da gösterdiği başarı için ise "umudun silahı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 18'inci gününde de çatışmalar devam ediyor. Ülkenin doğu kesiminde konuşlanan Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken Ukraynalı askerler ve sivil halk da direnişini sürdürüyor. Bu süreçte Ukrayna'nın askeri kuvvetleri Bayraktar TB2'lerle Rus birliklerine ve hava savunma sistemlerine müdahalelerini sürdürüyor.

"UMUDUN SİLAHI"

Tüm bunlar yaşanırken Alman Bild gazetesinin manşeti dikkat çekti. Bild, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı ( Siha ) Bayraktar TB2'yi överek 'umudun silahı' başlığını kullandı. Bayraktar'ın Ukraynalılara umut verdiği iddia edilen haberde, "Ukraynalılar Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

"KATİL DRONE"

Baykar'ın üretmiş olduğu SİHA'lar terörle mücadelede Suriye'de, Libya'da ve en son Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasında kullanılırken Alman Bild gazetesi 'katil drone' manşetini atmıştı.

Haberler.com - Ekonomi

SİHA, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Osman Tokgonul:

Ben isterdim ki şu güzelim ülkem vurdulu kırdılı , insanlığa zararlı, işlerle anılmasın . Amerika'ya bağırıyoruz " silah tüccarları katiller "diye , eee biz niye SİHA yapıyoruz ? Siha yukarlara çıkıp gül mü atıyor ?

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Serhat Şenel:

Umudun silahı demeleri de bizimle rusların arasını bozmak için onlar diye dursun mius geliyor inşallah bu coğrafyada daha uykularınız kaçacak...

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ali can:

ALMANYADAN NE BEKLİYORDUNUZ Kİ DOST GÖRÜNÜMLÜ DÜŞMAN

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