Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi - Haberler Spor
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Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi

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Alman dergisi Kicker, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek vaat eden en iyi ilk 11 genç listesinde Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na da yer verdi. 20 yaşındaki Ersin'in önemli bir potansiyel olduğu vurgulandı.

Dortmund karşılaşması öncesi Alman Kicker dergisi tarafından yapılan gelecek vaat eden ilk 11'de Ersin Destanoğlu'na da yer verildi. 20 yaşındaki kalecinin kısa sürede önemli bir tecrübe elde ettiği ve güven verdiği vurgulandı.

Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi

DEVLER PEŞİNDE

Ersin'i Avrupa takımlarının yakından takip ettiği de belirtildi. Öte yandan sezon başında transfer edilen Mert Günok'un, Devler Ligi'nde forma giyeceği konuşuluyordu. Sergen Yalçın'ın değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi
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Haber: Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi - Haberler Spor
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