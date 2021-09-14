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Alman teknik adam Stefan Kuntz, Milli Takımımız için İstanbul'a geldi

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Alman teknik adam Stefan Kuntz, Milli Takımımız için İstanbul'a geldi

Milli Takım'ın yeni hocası yüksek ihtimalle Stefan Kuntz oldu. 58 yaşındaki teknik adam görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi. Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta da top koşturan Kuntz'un yardımcılarından biri Türk olacak.

Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam Stefan Kuntz, A Milli Takımımız için İstanbul'a geldi.

58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından biri de Türk olacak.

HAMİT ALTINTOP ARAŞTIRDI

TFF Milli Takımlar Sorumlusu görevine atanan Hamit Altıntop, hoca konusunda yektilendirilmişti. Kuntz isminin, Almanya'da araştırmalar yapan Hamit Altıntop'un tavsiyesi olduğu belirtiliyor.

Alman teknik adam Stefan Kuntz, Milli Takımımız için İstanbul'a geldi

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Futbolculuk kariyerinde forvet bölgesinde oynayan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Kuntz, 30 maçta 9 kez fileleri sarsmıştı.

Alman teknik adam Stefan Kuntz, Milli Takımımız için İstanbul'a geldi

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