Alman kaleci Ter Stegen, Avrupa Şampiyonası'na katılamayacağını açıkladı
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Alman kaleci Ter Stegen, Avrupa Şampiyonası'na katılamayacağını açıkladı

Alman kaleci Ter Stegen, Avrupa Şampiyonası'na katılamayacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona forması giyen Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacağını duyurdu.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona forması giyen Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacağını duyurdu.

Instagram hesabından açıklamada bulunan 29 yaşındaki kaleci, dizinden tedavi olması gerektiği için turnuvada yer alamayacağını belirtti.

Büyük üzüntüyle bu kararı duyurduğunu aktaran Ter Stegen, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerini kullandı.

Alman kaleci, önümüzdeki sezon taraftarların önünde oynamayı istediğini söyleyerek, kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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