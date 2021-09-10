Alman hoca Joachim Löw, Milli Takımımız'ı çalıştırmak istemedi

Temmuz ayında Almaya Milli Takımı ile yollarını ayıran Joachim Löw ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Löw, Milli Takım yetkililerine teklif için teşekkür etti ve geri çevirdi.