Alman hoca Joachim Löw, Milli Takımımız'ı çalıştırmak istemedi
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Alman hoca Joachim Löw, Milli Takımımız'ı çalıştırmak istemedi

Haberler.com - Haberler | Spor

Temmuz ayında Almaya Milli Takımı ile yollarını ayıran Joachim Löw ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Löw, Milli Takım yetkililerine teklif için teşekkür etti ve geri çevirdi.

NTVSpor'un haberine göre; Almaya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Alman hoca Joachim Löw, Milli Takımımız'ı çalıştırmak istemedi

YERLİ TEKNİK ADAMLAR MASADA

Löw 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine iletti.

Federasyonun yerli teknik adam adayları arasında Emre Belözoğlu, Samet Aybaba, Okan Buruk, Aykut Kocaman, Fatih Terim, Mustafa Denizli isimleri yer alıyor. Başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, kısa süre içinde Ay-Yıldızlı ekibin yeni teknik adamını belirleyecek.

Alman hoca Joachim Löw, Milli Takımımız'ı çalıştırmak istemedi
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