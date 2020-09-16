Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Almanya Bölgesel Ligi ekiplerinden Molzen, koronavirüs vakası nedeniyle rakibi SV Holdenstedt'e 37-0 mağlup oldu.

Almanya Bölgesel Ligi'nde oynanan Molzen-SV Holdenstedt karşılaşması koronavirüs nedeniyle tarihi bir skora sahne oldu.

SV Holdenstedt takımından bir kişinin koronavirüs testi pozitif olan bir kişiyle temas kurması üzerine Molzen, karşılaşmanın başka bir tarihe ertelenmesini istedi. Ancak bu istek karşılık bulmadı.

MAÇ BOYUNCA SIFIR TEMAS

Bunun üzerine maç boyunca sosyal mesafe kuralına uyan Molzen, sıfır temasta bulununca sahadan 37-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.