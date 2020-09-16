Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi
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Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi

Almanya Bölgesel Ligi ekiplerinden Molzen, koronavirüs vakası nedeniyle rakibi SV Holdenstedt'e 37-0 mağlup oldu.

Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi
16.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:46

Almanya Bölgesel Ligi'nde oynanan Molzen-SV Holdenstedt karşılaşması koronavirüs nedeniyle tarihi bir skora sahne oldu.

SV Holdenstedt takımından bir kişinin koronavirüs testi pozitif olan bir kişiyle temas kurması üzerine Molzen, karşılaşmanın başka bir tarihe ertelenmesini istedi. Ancak bu istek karşılık bulmadı.

MAÇ BOYUNCA SIFIR TEMAS

Bunun üzerine maç boyunca sosyal mesafe kuralına uyan Molzen, sıfır temasta bulununca sahadan 37-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

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