Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak
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Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak

20.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:20
Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak

Süper Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne olurken Türkiye yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına kilitlendi. Dev maça yurt dışından da büyük bir ilgi var. Derbi için Alman devi Bayern Leverkusen bir gözlemci ekibi gönderdi. Altay ve Ersin'i izlemek için Türkiye'ye gelen ekibin sezon sonunda iki kaleciden birine teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen gözlemci ekibini Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gönderdi. Alman yetkililerin hangi futbolcu için geldiği merak konusu olurken gerçek daha sonra ortaya çıktı.

ERSİN VE ALTAY İÇİN GELDİLER

Bayer Leverkusen gözlemcileri İstanbul derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin file bekçileri Ersin Destanoğlu ile Altay Bayındır'ı izleyecek. 2 kişilik gözlemci ekibi, pandemi dolayısıyla çok az kişinin tribünden takip edeceği maça akredite olmak yoğun çaba gösterdi.

SEZON SONU TEKLİF GELEBİLİR

Sezon başından bu yana başarılı bir grafik çizen Ersin ve Altay'ı çıplak gözle izleyerek notlar tutacak olan Bundesliga ekibinin sezon sonunda iki kaleciden birine teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi. Önümüzdeki hafta oynanacak olan milli maçlar öncesi Altay Bayındır, Şenol Güneş tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edilirken, Ersin Destanoğlu Ümit Milli Takım kafilesinde yer aldı.

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