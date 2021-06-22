Allianz Türkiye'den 'İstanbul'u Koşuyorum'a destek
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Allianz Türkiye'den 'İstanbul'u Koşuyorum'a destek

Allianz Türkiye'den 'İstanbul'u Koşuyorum'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Allianz Türkiye, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenecek 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunu destek verecek.

Allianz Türkiye, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenecek 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunu destek verecek.

Spor İstanbul'un Türkiye'deki yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlarla teşvik edebilmek amacıyla düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğine Allianz Türkiye sponsor oldu.

5 farklı etapta düzenlenecek olan "İstanbul'u Koşuyorum" serisi, Kadınları daha görünür kılmak ve kentle iç içe geçen tarihlerini vurgulamak amacıyla 3 Temmuz'da Kadıköy İskelesi'nde "Kadınlar Koşusu" ile başlıyor. Organizasyon kapsamında 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "Sanal Koşu"ya ise kayıtlı koşucular "Sweaters" uygulaması üzerinden telefonları ile diledikleri yerden koşarak katılabilecekler.

"Gönül rahatlığıyla sporunuza odaklanın diye Allianz seninle"

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "Allianz Grubu'nun 140 bin kişilik global ailesi olarak her yıl Allianz World Run kapsamında 90 gün boyunca koşuyor, bu yılki eforlarımızın sonucunda oluşacak fonu Covıd-19 krizinden ağır etkilenen ülkelerdeki sağlık, su temini ve hijyen alanında çalışanlara destek olmak için kullanıyoruz. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Global Sigorta Ana Sponsoru olan Allianz'ın, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 'Sağlıklı Bireyler'e verdiği destekleri, Türkiye'de de sürdürüyoruz. 2018 yılında sağlıklı kuşaklar yetiştirmek amacıyla başlattığımız kurumsal sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket'i TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle devam ettiriyoruz. Çalışanlarımız ve acentelerimizle Allianz Türkiye kurumsal koşu takımı olarak 4 yıldır İstanbul Maratonu'na katılıyor ve iyilik peşinde koşuyoruz. Bu alandaki toplumsal yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunun sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yılki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisinin bir sonraki adımı 5 Eylül'deki "Bakırköy Etabı" olacak. Koşular, 26 Eylül'deki "Caddebostan Etabı" ve 10 Ekim'deki "Üsküdar Etabı" ve detayları daha sonra belirlenecek olan 5'inci etabıyla İstanbulluları yıl sonuna kadar bir araya getirmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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