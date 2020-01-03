Allianz Emeklilik online platformlara adım attı

03.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:47

Allianz'ın Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) emeklilik dönemi yaklaşan müşterilerine yönelik hayata geçirdiği sadakat programı Allianz Emeklilik Dünyası online platformlara taşındı. Artık Allianz Emeklilik Dünyası müşterileri, Allianz.com.tr web sitesindeki online işlemler portalı ve Allianz'ım mobil uygulamasına giriş yaparak paketler hakkında bilgi alabilecek, dahil oldukları paketlere tanımlı avantaj detaylarını görüntüleyebilecek ve bir üst pakete geçmek için gerekli adımları takip edebilecekler.



Allianz'ın Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) emeklilik dönemi yaklaşan müşterilerine yönelik hayata geçirdiği sadakat programı Allianz Emeklilik Dünyası online platformlara taşındığı açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; artık Allianz Emeklilik Dünyası müşterileri, Allianz.com.tr web sitesindeki online işlemler portalı ve Allianz'ım mobil uygulamasına giriş yaparak 'birikimlerim' kategorisindeki Allianz Emeklilik Dünyası sekmesinden, kendi paketlerini ve paketlerinde yer alan ayrıcalıkları görüntüleyebilecek, ayrıca üst paket bilgileri ile bu paketlere geçiş için gerekli adımları kolaylıkla takip edebilecek.



Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, yaklaşık bir yıldır yönettikleri Allianz Emeklilik Dünyası Programı ile müşterilerin hem emeklilik dönemlerinde hem de emeklilik planları yaparken Allianz'ı yanlarında hissetmelerini amaçladıklarını söyledi.



Kırcı, "Programımız ile bir yılda toplam 25 bin müşterimize ulaştık. Programa girmeye aday olan ise 61 bin müşterimiz bulunuyor. Müşterilerimiz sistemde birikimine devam ederken de programımızda yer alan seyahat, yeme-içme, sağlık hizmeti gibi ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı yakalıyor. Şimdi programımızı dijital kanallara taşıyarak müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkların detaylarını iletirken bir yandan da geçebilecekleri bir üst paket bilgisi için yönlendirme sağlıyoruz." diye konuştu.



Allianz Emeklilik Dünyası, müşterilerin kendi bireysel emeklilik sistemlerinde kalarak birikimlerine devam etmelerini ve artan birikimleriyle daha yüksek bir refah seviyesinde emekli olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Allianz Emeklilik Dünyası kapsamında Allianz müşterilerine birikim tutarlarına göre; 'Kolay Yaşam', 'Güvenli Yaşam', 'Rahat Yaşam', 'Keyifli Yaşam' ve 'Mutlu Yaşam' olmak üzere 5 farklı pakette seçenekler sunuluyor. Ücretsiz seyahat güvencesinden, restoran indirimlerine, kültür-sanat etkinliklerinden, check-up, göz ve diş sağlığı ile kombi klima bakımına kadar farklı avantajlar yer alıyor.



Ayrıca; programdan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik hakkını elde etmeye en fazla 60 ayı kalan ile emeklilik hakkını kazanarak birikimlerine devam eden veya emeklilik gelir planına geçiş yapan müşterilerden belirli bir birikim, aylık katkı payı ve ödeme durumunu sağlayanlar faydalanabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA